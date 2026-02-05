Furto in negozio dopo l’evasione da domiciliari | 64enne arrestate dal poliziotto

Un uomo di 64 anni di Sarroch è stato arrestato a Cagliari poco dopo aver rubato in un negozio. L’uomo era evaso dai domiciliari e ha scelto di mettere a segno il colpo subito dopo la fuga. La polizia lo ha catturato sul fatto, evitando che la situazione potesse peggiorare.

**Un 64enne di Sarroch arrestato a Cagliari dopo un furto commesso subito dopo l’evasione dai domiciliari.** L’uomo, che era sottoposto a misure di obbligo domiciliare con braccialetto elettronico, è stato sorpreso mentre rubava articoli da un grande magazzino di bricolage e edilizia, nella notte tra il 4 e il 5 febbraio. Le autorità hanno agito immediatamente: il soggetto è stato tratto in arresto, e la sua abilità a violare l’obbligo di permanenza è stata accertata in modo chiaro. Il furto, infatti, è stato scoperto grazie alla vigilanza interna del negozio, dove il 64enne ha mostrato movimenti sospetti tra le corsie.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Sarroch Cagliari Roma: evadono da arresti domiciliari, arrestate due persone a Tivoli A Tivoli, in provincia di Roma, due persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato per evasione, dopo aver lasciato le rispettive abitazioni mentre si trovavano agli arresti domiciliari. Dal sushi alla Pasquetta, fughe improbabili dai domiciliari: 55 arresti e 42 denunce a Napoli per evasione La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Sarroch Cagliari Argomenti discussi: Denunciato marocchino per furto di scarpe in negozio di Salerno; Ruba in un negozio: 15enne riconosciuto dai Carabinieri dopo intervento per lite familiare; Furto in un negozio in via Di Palma, ladro fermato dopo un breve inseguimento; Furto in un negozio, denunciato un marocchino. Era già destinatario di un ordine di espulsione. Assemini, furto in un negozio dopo l’evasione da domiciliari: 64enne in manetteL'allarme è scattato grazie alla vigilanza interna dell'esercizio commerciale, che ha notato i movimenti sospetti dell'uomo tra le corsie ... cagliaripad.it Salerno, furto in un negozio del centro: denunciato un uomo di origine marocchineNel pomeriggio del 31 gennaio 2026, personale della Polizia di Stato della Questura di Salerno ha denunciato in stato di libertà un cittadino marocchino per furto aggravato, poiché resosi responsabile ... infocilento.it Furto a piazza delle Erbe, entrano in un negozio e si riempiono le tasche di oggetti e prodotti Sul posto la polizia, leggi qui facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.