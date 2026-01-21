A Tivoli, in provincia di Roma, due persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato per evasione, dopo aver lasciato le rispettive abitazioni mentre si trovavano agli arresti domiciliari. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla loro cattura, confermando l’attenzione delle autorità nel monitoraggio delle misure restrittive. L’episodio evidenzia l’importanza della vigilanza e del rispetto delle disposizioni giudiziarie.

Un uomo e una donna sono stati arrestati dalla polizia di Stato con l’accusa di evasione, dopo aver abbandonato la loro abitazione nonostante si trovassero agli arresti domiciliari a Tivoli, in provincia di Roma. L’episodio è avvenuto lo scorso 18 gennaio, quando gli agenti della polizia si sono recati presso l’abitazione dei due per effettuare un controllo. Tuttavia, al loro arrivo, non hanno trovato nessuno. Successivamente, gli agenti sono riusciti a intercettare e arrestare i due, in momenti diversi, in strada, precisamente in via della Missione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: evadono da arresti domiciliari, arrestate due persone a Tivoli

Evadono dai domiciliari a Capodanno: un arresto e due denunce tra Roma e provinciaDurante la notte di San Silvestro, i carabinieri hanno effettuato controlli nelle zone di Roma e provincia, riscontrando tre persone che avevano evaso i domiciliari senza autorizzazione.

Leggi anche: Rubano le borse a due signore: arrestate quattro persone provenienti da Roma

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Roma: spaccio di droga tra negozi, auto e abitazioni, sei arresti e una denunciaUna maxi operazione antidroga ha avuto luogo a Roma e nella sua provincia, coinvolgendo negozi, veicoli e abitazioni. Il bilancio finale degli interventi ... romadailynews.it

Roma, evade dai domiciliari per auto-invitarsi al pranzo di Capodanno e minacciare la sorella con una pistola: Te ne devi andareÈ uscito il giorno di Capodanno per andare al pranzo a casa della sorella. Solo che non era invitato: era agli arresti domiciliari. Una volta arrivato, ha tirato fuori una pistola e l’ha minacciata. È ... msn.com

TASSISTI IN RIVOLTA A ROMA Tensione alta oggi a Roma, dove i tassisti sono tornati in piazza per protestare contro il mancato rispetto degli impegni presi dal governo sul settore. Alla base della protesta c’è una questione normativa irrisolta: il governo ave - facebook.com facebook