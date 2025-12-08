Dal sushi alla Pasquetta fughe improbabili dai domiciliari | 55 arresti e 42 denunce a Napoli per evasione

Tempo di lettura: 3 minuti C’è chi tenta la fuga all’alba sperando di passare inosservato, chi sfreccia in scooter senza casco convinto che nessuno lo riconoscerà e chi si lancia da una finestra del bagno sparendo per settimane, salvo poi ricomparire in una stanza d’albergo a pochi chilometri di distanza. Oppure la donna che si copre il volto in un suv diretto verso una “cena giapponese” improvvisata. E’ un campionario degno di una raccolta di racconti quello che emerge dai dati forniti dai Carabinieri del comando provinciale di Napoli che negli ultimi quattro mesi hanno eseguito 55 arresti e le 42 denunce in stato di libertà per evasione dai domiciliari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

