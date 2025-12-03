Ladro seguito dal personale dopo che è uscito senza pagare condannato per furto

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa di un perugino di 63 anni, condannato in appello per un furto in un negozio. I giudici hanno bocciato le tesi della difesa, giudicandole una mera ripetizione degli argomenti già rigettati in appello, senza un.

