Arrestato e condannato il ladro di sigarette | 39 pacchetti rubati a Torino
Un uomo è stato arrestato e condannato per aver sottratto 39 pacchetti di sigarette da un distributore automatico a Torino. L’episodio, avvenuto recentemente, ha portato all’identificazione del responsabile, che aveva compiuto il furto in modo reiterato. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di risalire all’autore e di procedere con le misure di legge, evidenziando l’importanza della sicurezza nei punti vendita.
Uno dopo l’altro, è riuscito ad appropriarsi di 39 pacchetti di sigarette da un distributore automatico. Gli è andata male, però, visto che le forze dell’ordine lo hanno colto in flagrante e arrestato. Era il 5 gennaio, in via Cibrario, a Torino. Il patteggiamento del ladro Ieri, 7 gennaio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Torino, scoperto distretto di sigarette illegali: «Prodotti 35 milioni di pacchetti contraffatti, lavoratori ridotti in schiavitù» – Il video
Leggi anche: Rubano duemila pacchetti di sigarette a Mercatino
Battipaglia, tentato furto in attività commerciale: ladro arrestato - Un tentativo di furto in un’attività commerciale in centro è stato sventato grazie al tempestivo intervento dei carabinieri. ilmattino.it
Arrestato in Piemonte latitante condannato per abusi su minori Un uomo di 41 anni, brasiliano naturalizzato italiano, ricercato a livello internazionale, è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Torino nell’ambito del progetto “Wanted” della Polizia di Sta - facebook.com facebook
Arrestato a Siena richiedente asilo condannato in Grecia per omicidio. In Italia sotto falso nome, polizia esegue il mandato europeo #ANSA x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.