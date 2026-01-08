Arrestato e condannato il ladro di sigarette | 39 pacchetti rubati a Torino

Da torinotoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato arrestato e condannato per aver sottratto 39 pacchetti di sigarette da un distributore automatico a Torino. L’episodio, avvenuto recentemente, ha portato all’identificazione del responsabile, che aveva compiuto il furto in modo reiterato. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di risalire all’autore e di procedere con le misure di legge, evidenziando l’importanza della sicurezza nei punti vendita.

Uno dopo l’altro, è riuscito ad appropriarsi di 39 pacchetti di sigarette da un distributore automatico. Gli è andata male, però, visto che le forze dell’ordine lo hanno colto in flagrante e arrestato. Era il 5 gennaio, in via Cibrario, a Torino. Il patteggiamento del ladro Ieri, 7 gennaio. 🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Torino, scoperto distretto di sigarette illegali: «Prodotti 35 milioni di pacchetti contraffatti, lavoratori ridotti in schiavitù» – Il video

Leggi anche: Rubano duemila pacchetti di sigarette a Mercatino

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Battipaglia, tentato furto in attività commerciale: ladro arrestato - Un tentativo di furto in un’attività commerciale in centro è stato sventato grazie al tempestivo intervento dei carabinieri. ilmattino.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.