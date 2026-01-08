Arrestato e condannato il ladro di sigarette | 39 pacchetti rubati a Torino

Un uomo è stato arrestato e condannato per aver sottratto 39 pacchetti di sigarette da un distributore automatico a Torino. L’episodio, avvenuto recentemente, ha portato all’identificazione del responsabile, che aveva compiuto il furto in modo reiterato. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di risalire all’autore e di procedere con le misure di legge, evidenziando l’importanza della sicurezza nei punti vendita.

