Tenta il furto di alcuni capi d’abbigliamento da un negozio del centro indossandoli sotto ai suoi | denunciato 20enne

Parmatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tenta il furto di alcuni capi d’abbigliamento da un negozio del centro indossandoli sotto ai suoi: denunciato per furto 20enne straniero.I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un 20enne straniero, ritenuto, al termine. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

