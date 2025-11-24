Tenta il furto di alcuni capi d’abbigliamento da un negozio del centro indossandoli sotto ai suoi | denunciato 20enne
Tenta il furto di alcuni capi d’abbigliamento da un negozio del centro indossandoli sotto ai suoi: denunciato per furto 20enne straniero.I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un 20enne straniero, ritenuto, al termine. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
