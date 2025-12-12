Valmontone Operazione dei Carabinieri all’outlet Arrestati due uomini e una donna per furto aggravato di scarpe e capi d’abbigliamento per una valore di 450 euro

Nell’ambito di un’operazione congiunta, i Carabinieri di Valmontone, Artena e Labico hanno arrestato due uomini e una donna per aver commesso un furto aggravato di scarpe e capi d’abbigliamento, per un valore di circa 450 euro, presso un outlet della zona. L'intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori.

