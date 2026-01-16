Rubava nelle tombe al cimitero di Capaccio Paestum | uomo arrestato nel Salernitano

Un uomo è stato arrestato nel Salernitano con l’accusa di aver sottratto oggetti decorativi e funerari dalle cappelle del cimitero di Capaccio Paestum. L’indagine ha portato alla scoperta di numerosi furti avvenuti nel sito, che rappresentano un episodio di conseguenze penali e un danno al patrimonio locale. L’arresto fa seguito alle attività di controllo e tutela del patrimonio culturale e religioso della zona.

Capaccio Paestum, furti nelle cappelle funerarie: scattano i domiciliari per vilipendio di tombe - L'indagato, avrebbe posto in essere, in distinte occasioni, numerosi furti di oggetti d'ornamento all'interno delle cappelle funerarie site nel cimitero di Capaccio Paestum ... infocilento.it

Furti in cimitero nel Salernitano, arrestato dai carabinieri - E' riteneuto responsabile di avere messo a segno una serie di furti in un cimitero del Salernitano: i carabinieri di Capaccio- ansa.it

