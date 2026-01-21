Fuori i sionisti dalle olimpiadi annunciata la protesta al passaggio della fiamma

Mentre si avvicina il passaggio della fiamma olimpica a Trieste il 23 gennaio, alcuni militanti hanno annunciato una protesta contro la partecipazione di Israele alle Olimpiadi, sostenendo la causa palestinese. La manifestazione mira a sensibilizzare su questioni politiche legate all’evento sportivo, senza alterare il clima di rispetto e dialogo che l’olimpiade rappresenta.

L'invito a “contestare la presenza sionista con bandiere palestinesi e striscioni, esponendoli nell'ultimo tratto piazza Unità". Appuntamento il 23 gennaio a partire dalle 17 Mentre si avvicina il giorno della fiamma olimpica a Trieste (il 23 gennaio), i militanti a favore della causa palestinese annunciano una protesta contro la partecipazione di Israele alle olimpiadi. La protesta è stata annunciata da ‘Bds Italia’ (movimento “per il boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro l'occupazione e l'apartheid israeliane”) e ‘Trieste per la Palestina libera’. Il ritrovo, si legge in una comunicazione che circola attraverso telegram, ha l’obbiettivo di “contestare la presenza sionista con bandiere palestinesi e striscioni, esponendoli da piazza Libertà a piazza Unità, nell'ultimo tratto del percorso della fiamma olimpica a Trieste, il cui arrivo è previsto alle 19.🔗 Leggi su Triesteprima.it

«Fuori Israele dalle Olimpiadi», la protesta durante il passaggio della fiaccolaIl 16 gennaio, a Piacenza, la fiaccola olimpica attraverserà il centro storico, culminando in un villaggio olimpico temporaneo in piazza Cavalli.

Tensione a Torino per l’arrivo del tedoforo di Milano-Cortina, protesta contro Israele: “Fuori dalle Olimpiadi” – VideoA Torino si sono riuniti alcuni manifestanti in piazza Castello al termine del percorso piemontese della torcia olimpica Milano-Cortina 2026.

