Fuoco nel cuore antico di Sassari | auto e moto in fiamme dopo notte di emergenza

La notte tra giovedì e venerdì si è accesa di fiamme nel cuore di Sassari. Un incendio improvviso ha coinvolto diverse auto e moto parcheggiate nel centro storico, creando panico tra i residenti. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, ma il fuoco ha causato danni considerevoli e molta preoccupazione tra chi abita in zona. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni sono ancora da quantificare.

**Fuoco nel cuore di Sassari: auto e moto in fiamme nella notte di giovedì 5 febbraio** Un incendio improvviso ha colpito il centro storico di Sassari nella tarda notte del 5 febbraio 2026, con conseguenze che hanno messo a dura prova il sistema dei vigili del fuoco. Le prime ore della giornata, poco dopo le cinque del mattino, la sala operativa della centrale è stata attivata a causa di una segnalazione urgente: un incendio era in atto in via Seminario Vecchio, nel cuore della città. L’episodio, avvenuto in un’area densamente popolata di parcheggi, ha visto l’interessamento di due auto e una moto, completamente distrutte dalle fiamme.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Sassari Centro Incendio in strada nel cuore della notte: quattro auto avvolte dalle fiamme Nella notte tra venerdì e sabato a Forlimpopoli, un incendio ha interessato quattro auto in via Montanara Vicinale. Gualdo Tadino, incendio nel cuore della notte: tre auto distrutte dalle fiamme Nella notte a Gualdo Tadino, un incendio ha danneggiato tre veicoli in via Pennoni. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Sassari Centro Argomenti discussi: Il Volo di Icaro nel cuore della Basilicata; San Valentino, da Verona a Tupai: 15 mete per una vacanza romantica; Il cuore dell’inverno di zeneixi: tradizioni e riti; Cervia e Forlì, si rinnova il rito della donazione del sale alla Madonna del Fuoco. A fuoco il furgone di un commerciante: indagano i carabinieriNel cuore della notte prende fuoco un fugone parcheggiato nel centro storico di Montegiorgio, vigili del fuoco e carabinieri stanno accertando le cause dell’incendio. Tutto è avvenuto in pochi minuti ... ilrestodelcarlino.it Scintille nell’aria, tamburi nel cuore: alla focra di Grottaglie il fuoco balla con la musica. facebook

