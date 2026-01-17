Incendio in strada nel cuore della notte | quattro auto avvolte dalle fiamme

Nella notte tra venerdì e sabato a Forlimpopoli, un incendio ha interessato quattro auto in via Montanara Vicinale. Due squadre dei Vigili del Fuoco di Forlì sono intervenute per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incidente ha causato danni ai veicoli coinvolti, senza registrare feriti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Paura nella notte tra venerdì e sabato a Forlimpopoli, dove intorno alle 2 due squadre dei Vigili del Fuoco di Forlì sono intervenute in via Montanara Vicinale per domare un incendio che ha coinvolto alcune autovetture. All'arrivo dei soccorritori, le fiamme avevano già avvolto un'auto, propagandosi rapidamente e coinvolgendo altre tre vetture parcheggiate nelle immediate vicinanze. I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per spegnere il rogo e impedire che l'incendio si estendesse ulteriormente, scongiurando danni alle strutture circostanti. Fortunatamente non si segnalano persone ferite né coinvolte nell'episodio.

