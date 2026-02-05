Fungo psichedelico per depressione resistenti | primo trattamento italiano iniziato

È iniziato ufficialmente in Italia il primo trial con il fungo psichedelico per curare depressioni resistenti. I ricercatori di Chieti somministrano la psilocibina a pazienti che non hanno risposto ad altri trattamenti. Si tratta di un passo importante, che potrebbe cambiare le opzioni terapeutiche per chi soffre di depressione severa.

**Un nuovo approccio terapeutico per la depressione resistente in Italia: la psilocibina inizia a Chieti** È cominciata la sperimentazione clinica con la psilocibina, il fungo allucinogeno, per il trattamento della depressione resistente. È stata somministrata oggi mattina, alle ore 9.30, a una paziente di 63 anni, residente in una clinica psichiatrica dell’ospedale Santissima Annunziata di Chieti, in Abruzzo. È la prima volta in Italia che una persona viene trattata con un principio attivo derivato da funghi psichedelici, in un contesto scientifico rigoroso, per un disturbo mentale difficile da curare con farmaci convenzionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

