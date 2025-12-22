Milan arriva Füllkrug | cosa può dare ad Allegri e come cambia l’attacco

Il mercato di gennaio deve ancora ufficialmente aprire, ma in casa Milan le manovre sono già entrate nel vivo. La dirigenza ha accelerato e il nome cerchiato in rosso è quello di Niclas Füllkrug, centravanti in uscita dal West Ham, individuato come il profilo ideale per completare un reparto offensivo rimasto spesso incompleto nella prima metà di stagione. L’operazione nasce dall’esigenza di dare a Massimiliano Allegri un riferimento offensivo diverso da quelli attualmente in rosa, soprattutto alla luce dell’infortunio di Giménez e delle difficoltà incontrate dal Milan quando è mancato un vero numero nove. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Il Milan punta a Füllkrug indipendentemente dall'esito di Giménez, rafforzando l'attacco di gennaio

