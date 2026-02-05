Fuga di monossido all’asilo nido Si indaga per lesioni colpose Faro sui lavori al piano di sopra

La Procura di Milano, dopo aver ricevuto tutti gli atti, aprirà nelle prossime ore un fascicolo per l'ipotesi di reato di lesioni colpose sulla vicenda dell'asilo privato di viale Certosa, dove martedì, verso le 9, si è verificata una fuga di monossido di carbonio. A scopo precauzionale, poi, sono stati ricoverati undici bambini di uno e due anni e quattro adulti. Le indagini, coordinate dal pm di turno Francesco Cajani e condotte dal pool di polizia giudiziaria del dipartimento "Ambiente, salute, lavoro", dovranno approfondire le presunte responsabilità dei proprietari di un appartamento, che si trova sopra l'asilo, i cui lavori di ristrutturazione, con modifiche sostanziali delle tubature, avrebbero causato, stando ai primi accertamenti, quella fuga di gas.

