Undici bambini ricoverati per la fuga di gas all’asilo | indagine per lesioni colpose e accertamenti sui proprietari di un appartamento

La procura di Milano ha aperto un fascicolo per lesioni colpose dopo la fuga di gas nell’asilo di viale Certosa. Dieci bambini sono stati portati in ospedale, alcuni in codice rosso, e altri sono ancora sotto osservazione. L’indagine si concentrerà sugli eventuali responsabilità dei proprietari dell’appartamento dove si è verificata la fuga di monossido di carbonio. La polizia sta verificando tutti gli aspetti legati alla sicurezza dell’edificio e alle procedure di controllo. Gli agenti stanno anche ascoltando testimoni e raccogliendo documenti per capire cosa sia successo

La Procura di Milano, dopo aver ricevuto tutti gli atti, aprirà nelle prossime ore un fascicolo per l'ipotesi di reato di lesioni colpose sulla vicenda dell'asilo privato di viale Certosa, periferia nord ovest della metropoli, dove ieri, verso le 9, si è verificata una fuga di monossido di carbonio. Solo a scopo precauzionale, poi, sono stati ricoverati undici bambini di uno e due anni e quattro adulti. Intossicazione da monossido in un asilo nido di viale Certosa, poliziotta soccorre bambina Le indagini, coordinate dal pm di turno Francesco Cajani e condotte dal pool di polizia giudiziaria del dipartimento 'ambiente, salute, lavoro', dovranno approfondire le presunte responsabilità dei proprietari di un appartamento, che si trova sopra l'asilo, i cui lavori di ristrutturazione, con modifiche sostanziali delle tubature, avrebbero causato, stando ai primi accertamenti, quella fuga di gas.

