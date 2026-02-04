Fuga di monossido in asilo procura di Milano aprirà inchiesta per lesioni colpose

La procura di Milano ha deciso di aprire un’inchiesta per lesioni colpose dopo la fuga di monossido di carbonio avvenuta nell’asilo di viale Certosa. Gli agenti stanno verificando cosa abbia causato il rilascio di gas pericoloso, che ha portato a una serie di malori tra bambini e personale. La scena si è svolta ieri mattina, intorno alle 9, in un’area già sotto osservazione. La polizia ha acquisito tutti gli atti e nelle prossime ore potrebbe formalizzare l’ipotesi di reato contro eventuali responsabili.

La Procura di Milano, dopo aver ricevuto tutti gli atti, aprirà nelle prossime ore un fascicolo per l’ipotesi di reato di lesioni colpose sulla vicenda dell’asilo di viale Certosa, periferia nord ovest della metropoli, dove ieri, verso le 9, si è verificata una fuga di monossido di carbonio. Solo a scopo precauzionale, poi, sono stati ricoverati undici bambini di uno e due anni e quattro adulti. Le indagini, coordinate dal pm di turno Francesco Cajani e condotte dal pool di polizia giudiziaria del dipartimento ‘ambiente, salute, lavorò, dovranno approfondire le presunte responsabilità dei proprietari di un appartamento, che si trova sopra l’asilo, i cui lavori di ristrutturazione, con modifiche sostanziali delle tubature, avrebbero causato, stando ai primi accertamenti, quella fuga di gas. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Questa mattina a Milano, un asilo nido è stato evacuato dopo una fuga di monossido di carbonio.

Questa mattina a Milano, in viale Certosa 34, si è verificata una fuga di monossido che ha causato l'intossicazione di 12 bambini e di quattro adulti, tra insegnanti e genitori.

