Raddoppio ferroviario | tra Cittiglio e Gemonio il cantiere viaggia puntuale

Varese, 21 dicembre 2025 – È un importante intervento quello che è in corso sulla linea Varese-Laveno di Ferrovienord. Procedono le attività per la realizzazione del raddoppio della tratta tra Gemonio e Cittiglio, che ha l'obiettivo di migliorare la regolarità della circolazione ferroviaria. Il cantiere avanza con interventi in diverse aree del tracciato. Nel Comune di Gemonio le opere per l'allargamento della sede ferroviaria stanno avanzando sia sul lato destro che sul lato sinistro del binario già esistente, per predisporre lo spazio necessario per l'inserimento del secondo binario. Muri di contenimento .

