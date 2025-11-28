Crolla una scala nel cantiere del resort di lusso due operai travolti

Grave incidente sul lavoro questa mattina, venerdì 28 novembre, all'interno del cantiere del nuovo Falkensteiner Park Resort Lake Garda a Salò, che sorgerà nell'area dell’ex stabilimento Tavina. Una scala di cemento è improvvisamente crollata, travolgendo due operai impegnati nei lavori.I due. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

