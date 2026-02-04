Discesa maschile Franzoni e Paris subito veloci | secondo e quinto in prova sulla Stelvio

Durante la prima prova a Bormio, Ryan Cochran-Siegle ha fatto segnare il miglior tempo in 1'56

Le premesse lasciano ben sperare: secondo tempo per Giovanni Franzoni e quinto per Dominik Paris nella prima prova della discesa maschile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: sulla Stelvio di Bormio il miglior tempo dell’atto inaugurale della rassegna olimpica (si gareggerà il 7 febbraio alle 11.30) è dominato dal 33enne statunitense Ryan Cochran-Siegle, sul traguardo dopo 1’56"08. Alle sue spalle Giovanni Franzoni è convincente in ogni settore e chiude con soli 16 centesimi di distacco, seguito dallo svizzero Marco Odermatt, terzo a 40 centesimi. Appena dietro, l’altro elvetico Alexis Monney è quarto a 66 (con salto di porta) con Paris in quinta piazza a 94; sesto Kriechmayr (1"), settimo Von Allmen (1"01) mentre il terzetto formato da Mattia Casse (1"60), Christof Innerhofer (1"77) e Florian Schieder (1"78) finisce dalla 13ª alla 15ª posizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

