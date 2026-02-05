Giovanni Franzoni carbura sulla Stelvio | Più ghiaccio più velocità | non ho spinto per preservare le gambe

Giovanni Franzoni ha dominato la seconda prova cronometrata della discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il campione ha spiegato di aver affrontato la pista con cautela, anche se c’era più ghiaccio e più velocità. “Non ho spinto troppo per preservare le gambe”, ha detto, mostrando calma e determinazione. La sua prova ha sorpreso gli addetti ai lavori, che ora aspettano di vederlo in azione nella gara vera e propria.

Giovanni Franzoni ha firmato il terzo tempo nella seconda prova cronometrata della discesa libera alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L'azzurro ha tagliato il traguardo con il tempo di 1:53.72, accusando un ritardo di 87 centesimi da Mattia Casse e di 42 centesimi da Florian Schieder, chiudendo così il terzetto tricolore che ha brillato sulla pista Stelvio di Bormio. Il 24enne si sta scaldando in vista dell'attesissima gara che sabato 7 febbraio (ore 11.30) metterà in palio le prime medaglie di questa edizione dei Giochi, a cui il bresciano si presenterà tra i grandi favoriti della vigilia dopo aver vinto l'iconica discesa libera di Kitzbuehel ed essere salito sul terzo gradino del podio al termine della discesa di Wengen (dove vinse il superG).

