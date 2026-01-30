Maltempo borgo di Isola Farnese bloccato da una frana

Il borgo di Isola Farnese, a nord di Roma, resta isolato dopo una forte frana che ha bloccato le vie di accesso. Le strade sono impraticabili e i residenti sono rimasti senza possibilità di uscire o entrare. Le squadre di soccorso sono sul posto per valutare i danni e cercare di ripristinare la viabilità il prima possibile.

Il borgo di Isola Farnese, a Nord di Roma, è bloccato da una frana. Servizio di Barbara Masulli TG2000.

Municipio Roma XV: al via interventi di messa in sicurezza costone via dell'Isola Farnese
Sono iniziati questa mattina i lavori di messa in sicurezza del costone di via dell'Isola Farnese, nel Municipio Roma XV.

Il costone pericolante collassa. E adesso nel borgo di Roma nord già isolato è emergenza
Due crolli nella giornata di ieri, i massi bloccano l'unica strada di accesso al quartiere. Si valutano alternative, intanto il centro anziani diventa presidio della croce rossa.

