François-Louis Michaud presidente dell’Autorità bancaria europea

Questa mattina, durante la riunione del Coreper, gli Stati membri hanno scelto François-Louis Michaud come nuovo presidente dell’Autorità bancaria europea. La nomina arriva in un momento di grande attenzione sul settore bancario europeo, con l’obiettivo di rafforzare la vigilanza e l’applicazione delle regole comuni. Michaud prende il posto di chi ha guidato l’agenzia dal 2011, in un momento in cui l’economia europea affronta diverse sfide.

Durante la riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper), gli Stati membri dell’Unione europea hanno indicato il francese François-Louis Michaud come nuovo presidente dell’ Autorità bancaria europea (EBA), agenzia dell’Ue creata nel 2011 e incaricata di attuare un corpus di norme standard per regolamentare e vigilare sul settore bancario in tutti i Paesi dei Ventisette. Michaud ricopre da settembre del 2020 l’incarico di direttore esecutivo della stessa EBA. La nomina dovrà ora essere confermata dal Parlamento europeo e successivamente approvata formalmente dal Consiglio Ue, secondo la procedura istituzionale prevista. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - François-Louis Michaud presidente dell’Autorità bancaria europea Approfondimenti su Autorità bancaria europea Roma candidata ad ospitare la sede dell’Autorità Doganale dell’Unione europea Ue, Italia candida Roma come sede dell’Autorità doganale europea L'Italia ha presentato a Bruxelles la candidatura di Roma come sede dell'Autorità doganale europea (Euca). La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Autorità bancaria europea Argomenti discussi: Stati Ue scelgono il francese Michaud per la presidenza dell'Eba; Stati Ue scelgono il francese Michaud per la presidenza dell'Eba. Stati Ue scelgono il francese Michaud per la presidenza dell'Eba(ANSA) - BRUXELLES, 04 FEB - I 27 Stati membri dell'Ue hanno scelto nella riunione odierna del comitato dei rappresentanti permanenti di indicare il francese François-Louis Michaud per la presidenza d ... lagazzettadelmezzogiorno.it **Maison Belle Époque - vitraux (villa Perrier-Jouët)** 28 Avenue de Champagne, Épernay, France. François-Rupert Carabin sculptor, woodwork, Émile Gallé, furniture, Hector Guimard furniture metalwork woodwork, Louis Majorelle furniture. facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.