François-Louis Michaud presidente dell’Autorità bancaria europea

Questa mattina, durante la riunione del Coreper, gli Stati membri hanno scelto François-Louis Michaud come nuovo presidente dell’Autorità bancaria europea. La nomina arriva in un momento di grande attenzione sul settore bancario europeo, con l’obiettivo di rafforzare la vigilanza e l’applicazione delle regole comuni. Michaud prende il posto di chi ha guidato l’agenzia dal 2011, in un momento in cui l’economia europea affronta diverse sfide.

Durante la riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper), gli Stati membri dell’Unione europea hanno indicato il francese François-Louis Michaud come nuovo presidente dell’ Autorità bancaria europea (EBA), agenzia dell’Ue creata nel 2011 e incaricata di attuare un corpus di norme standard per regolamentare e vigilare sul settore bancario in tutti i Paesi dei Ventisette. Michaud ricopre da settembre del 2020 l’incarico di direttore esecutivo della stessa EBA. La nomina dovrà ora essere confermata dal Parlamento europeo e successivamente approvata formalmente dal Consiglio Ue, secondo la procedura istituzionale prevista. 🔗 Leggi su Lettera43.it

