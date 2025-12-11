Ue Italia candida Roma come sede dell’Autorità doganale europea

L'Italia ha presentato a Bruxelles la candidatura di Roma come sede dell'Autorità doganale europea (Euca). Questa iniziativa rafforza l'impegno italiano nel settore e sottolinea l'importanza strategica della capitale come punto di riferimento per le istituzioni europee. La decisione sarà valutata da Bruxelles nelle prossime settimane.

(Adnkronos) – L'Italia ha presentato oggi, giovedì 11 dicembre, a Bruxelles la candidatura di Roma come sede della nuova autorità europea delle dogane (Euca). A sostenerla, il ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il direttore di Adm Roberto Alesse e l'ad di Filiera .

