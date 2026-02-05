Franca Genovini derubata e uccisa la svolta dopo un anno e mezzo Due donne in carcere una è parente della vittima

Dopo un anno e mezzo di indagini, la polizia ha arrestato due donne in relazione alla morte di Franca Genovini. La 85enne è stata trovata senza vita nella sua casa di Castellina in Chianti, seduta su una sedia, nel agosto 2024. Tra le due arrestate, una è parente della vittima. La svolta arriva dopo mesi di silenzio e di raccoglimento di prove, che hanno portato gli investigatori a identificare i sospetti. Ora si attende che il processo chiarisca le responsabilità.

Siena, 5 febbraio 2026 – Ancora un colpo di scena nel giallo di Castellina in Chianti: due donne sono state arrestate per la morte di Franca Genovini, la donna di 85 anni che fu trovata morta su una sedia nella sua abitazione il 7 agosto 2024. Anziana trovata morta in casa, svolta un anno dopo: indagine per omicidio La prima svolta risale alla scorsa estate, alla fine di agosto 2025, quando l’indagine cambiò ragion d’essere diventando un’indagine per omicidio: due donne vennero indagate per la morte della Genovini. Ora le due indagate – una 37enne della provincia di Siena, parente della vittima, e una 25enne della provincia di Vicenza – sono finite in carcere, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare applicata nella mattinata di giovedì 5 febbraio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La Procura della Repubblica di Siena ha disposto, nella mattinata odierna, l'esecuzione di misure cautelari in carcere nei confronti di due cittadine italiane, nell'ambito dell'inchiesta sulla morte