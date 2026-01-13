Omicidio di Franka Ludwig svolta dopo 6 mesi | in carcere il compagno e l’amica Narcotizzata e uccisa per soldi

Dopo sei mesi di indagini, sono stati fermati e incarcerati il compagno e un’amica di Franka Ludwig, la donna trovata morta nel luglio scorso a Castagno d’Andrea. Le autorità ritengono che la vittima sia stata narcotizzata e uccisa per motivi economici. La vicenda si inserisce nel quadro di un’indagine approfondita sulla tragica morte della 52enne di origine tedesca.

Firenze, 13 gennaio 2026 – Due fermi, in carcere, per l’ omicidio di Franka Ludwig, la 52enne di origini tedesche che lo scorso luglio venne trovata morta sulla montagna di Castagno d'Andrea, frazione del comune di San Godenzo in provincia di Firenze. Dal provvedimento emesso dal pm Andrea Cusani sono stati colpiti il compagno della donna, Emiliano Milza, e l'amica, Simona Hirsch, con cui la Ludwig, appassionata di trekking, quella mattina avrebbe dovuto uscire per un'escursione. La vittima era stata trovata morta lungo un sentiero dentro al bosco, l'amica riferì che in quel momento si erano divise perché lei aveva avuto un infortunio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Omicidio di Franka Ludwig, svolta dopo 6 mesi: in carcere il compagno e l’amica. “Narcotizzata e uccisa per soldi” Leggi anche: Trovata morta in montagna, svolta dopo 6 mesi: fermati il compagno e l’amica di Franka Ludwig Leggi anche: Trovata morta in montagna, la svolta dopo sei mesi: fermati il compagno e l’amica di Franka Ludwig Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Trovata morta in montagna, la svolta dopo sei mesi: fermati il compagno e l’amica di Franka Ludwig - Franka Ludwig, di origini tedesche, venne trovata senza vita lo scorso luglio a San Godenzo (Firenze), lungo un sentiero ... msn.com

