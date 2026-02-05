Frana Niscemi nuovi cedimenti intorno alla biblioteca

Nella zona colpita dalla frana a Niscemi, i cedimenti continuano ad allargarsi. Oggi si sono verificati nuovi movimenti di terra intorno alla biblioteca privata ‘Angelo Marsiano’, che conserva più di 4.000 libri. La situazione resta critica, e le autorità monitorano attentamente il territorio per evitare altri crolli.

(Adnkronos) – Nuovi cedimenti oggi nella zona colpita dalla frana a Niscemi (Caltanissetta). Come si vede dalle immagini di Local Team, i nuovi cedimenti riguardano la zona intorno alla Biblioteca privata 'Angelo Marsiano', che custodisce oltre 4mila volumi. Intorno all'edificio sono al lavoro gli Urban Search and Rescue del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Dal giorno della frana, lo scorso 25 gennaio, gli interventi dei Vigili del fuoco sono stati 675, 627 solo per operazioni di recupero beni all’interno delle case nella zona interdetta. Monitorati edifici e suolo a monte della frana con apposite strumentazioni e rilevatori di movimento.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Niscemi Frana

La situazione a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, continua a peggiorare a causa di un intenso movimento franoso.

A Niscemi, si sono verificati recenti cedimenti del terreno che hanno causato una frana e la conseguente evacuazione di oltre mille persone.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: Frana di Niscemi, nuovo cedimento di terreno in presa diretta: così il drone cattura il crollo – Video; Niscemi, proseguono i cedimenti sul fronte della frana; A Niscemi la frana fa paura, sopralluogo di Meloni: Non si ripeterà il 1997, saremo veloci - Presidente geologi: Niscemi va delocalizzata, non ricostruita; La frana di Niscemi prosegue, nuovi cedimenti nella zona rossa: il video del prima e dopo.

Frana Niscemi, nuovi cedimenti intorno alla bibliotecaNuovi cedimenti oggi nella zona colpita dalla frana a Niscemi (Caltanissetta). Come si vede dalle immagini di Local Team, i nuovi cedimenti riguardano la zona intorno alla Biblioteca privata 'Angelo ... adnkronos.com

Frana di Niscemi, precipita l’auto simbolo dell’emergenzaProseguono i movimenti sul fronte della frana che interessa Niscemi, dove nuovi cedimenti hanno causato la caduta nel burrone di un’autovettura rimasta ... canalesicilia.it

Avviato il monitoraggio scientifico della frana a Niscemi facebook

#Frana #Niscemi (CL), prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco: dal 25 gennaio svolti 675 interventi, 627 solo per operazioni di recupero beni nella zona interdetta. Monitorati edifici e suolo a monte della frana con apposite strumentazioni e rilevatori di moviment x.com