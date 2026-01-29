Lupo alla Chiusa ordinanza del sindaco

Il sindaco Ruggeri ha firmato un’ordinanza dopo l’avvistamento di un lupo nel parco della Chiusa. La presenza dell’animale ha spinto le autorità locali a mettere in atto alcune regole per evitare rischi e garantire la sicurezza dei cittadini. L’ordinanza invita la gente a rispettare alcune semplici indicazioni, come non avvicinarsi all’animale e mantenere comportamenti prudenti. La situazione resta sotto controllo, ma il lupo è ancora nei paraggi.

Un lupo avvistato nella zona del parco della Chiusa. È questa la situazione fuori dall’ordinario che, nei giorni scorsi, ha portato il sindaco Ruggeri a firmare un’ordinanza volta a definire divieti e comportamenti da adottare, invitando la cittadinanza a seguire alcune linee guida per evitare situazioni di disagio, potenziali interazioni con l’animale e preservarne al tempo stesso la salvaguardia. Stando a quanto riportato nel documento, sebbene il lupo sia per natura una specie schiva che tende a evitare il contatto con l’uomo, pare che in alcuni recenti episodi l’esemplare abbia manifestato una ridotta diffidenza, in particolare in presenza di cani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lupo alla Chiusa, ordinanza del sindaco Approfondimenti su Lupo Chiusa Lupo a Casalecchio: scatta l'ordinanza del sindaco Il sindaco di Casalecchio di Reno, Matteo Ruggeri, ha firmato un’ordinanza dopo aver visto un lupo al parco della Chiusa. Bologna, lupo avvistato a Villa Ghigi: scatta l’ordinanza del sindaco A Bologna, un lupo è stato avvistato recentemente a Villa Ghigi. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Lupo Chiusa Argomenti discussi: Lupo a Casalecchio: scatta l'ordinanza del sindaco; Un lupo nel parco della Chiusa. Ordinanza a Casalecchio: Cani al guinzaglio e niente cibo; Lupo alla Chiusa, ordinanza del sindaco. "Un lupo nel parco della Chiusa”. Ordinanza a Casalecchio: “Cani al guinzaglio e niente cibo” x.com RTA VIDEOTARO. . Si è chiusa la raccolta firme sul territorio con cui si voleva portare l'attenzione delle istituzioni competenti sulla questione lupo. Insieme al sindaco di Albareto, Carlo Berni, si parla di quale sarà il passo successivo. Questa e altre notizie nel - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.