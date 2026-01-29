Lupo alla Chiusa ordinanza del sindaco

Il sindaco Ruggeri ha firmato un’ordinanza dopo l’avvistamento di un lupo nel parco della Chiusa. La presenza dell’animale ha spinto le autorità locali a mettere in atto alcune regole per evitare rischi e garantire la sicurezza dei cittadini. L’ordinanza invita la gente a rispettare alcune semplici indicazioni, come non avvicinarsi all’animale e mantenere comportamenti prudenti. La situazione resta sotto controllo, ma il lupo è ancora nei paraggi.

Un lupo avvistato nella zona del parco della Chiusa. È questa la situazione fuori dall’ordinario che, nei giorni scorsi, ha portato il sindaco Ruggeri a firmare un’ordinanza volta a definire divieti e comportamenti da adottare, invitando la cittadinanza a seguire alcune linee guida per evitare situazioni di disagio, potenziali interazioni con l’animale e preservarne al tempo stesso la salvaguardia. Stando a quanto riportato nel documento, sebbene il lupo sia per natura una specie schiva che tende a evitare il contatto con l’uomo, pare che in alcuni recenti episodi l’esemplare abbia manifestato una ridotta diffidenza, in particolare in presenza di cani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

