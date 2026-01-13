A causa delle basse temperature, il sindaco di Scandiano ha disposto la chiusura dell’Istituto D’Arzo. La scuola, nota per il suo basso consumo energetico, ha registrato temperature interne di circa 12-13 gradi, costringendo studenti e insegnanti a adottare misure di isolamento termico. L’ordinanza mira a tutelare la salute di tutti, in attesa di condizioni più favorevoli.

Scandiano e Sant’Ilario (Reggio Emilia), 13 gennaio 2026 – L’Istituto D’Arzo è una struttura a “consumo energetico quasi zero”: una promessa mantenuta fin troppo letteralmente nei giorni scorsi, quando il riscaldamento è rimasto talmente basso da costringere i 400 studenti a seguire le lezioni a 12-13 gradi, bardati con guanti, berretti di lana e piumini come se fossero in alta quota anziché a Sant’Ilario. L’efficienza energetica ha ceduto il passo a un grave malfunzionamento dell’impianto che, procedendo a singhiozzo sin dal rientro dalle vacanze natalizie, ha causato sgradevoli sbalzi termici e sollevato le proteste di studenti e famiglie, docenti e personale scolastico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scuola chiusa per il freddo a Scandiano: ordinanza del sindaco

Leggi anche: Fuga di gas, scuola chiusa: l'ordinanza del sindaco di Nocera Superiore

Leggi anche: Chiusa una scuola nel bosco a Treviso, l’ordinanza del sindaco: «Abusiva». L’ex maestra: «Tanti bimbi senza vaccino anti-Covid»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Scuola chiusa per il freddo a Scandiano: ordinanza del sindaco.

Scuola chiusa per... freddo. Al nuovo polo di Villafranca cento studenti restano a casa - A Villafranca continuano i disagi degli studenti che frequentano il nuovo polo scolastico. lanazione.it

Dalla Toscana - Riscaldamento in tilt, scuola chiusa x.com

Si stacca masso da venti metri di altezza, scuola chiusa e bus sospesi. Il borgo di Roma nord isolato. LEGGI TUTTO L'ARTICOLO ---> https://www.romatoday.it/~go/i/48500712599182 - facebook.com facebook