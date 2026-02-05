Forma rara di meningite in una bimba di 2 anni | è ricoverata a Bologna in condizioni critiche

Una bambina di soli 2 anni è stata portata d’urgenza all’ospedale di Bologna dopo aver contratto una forma rara di meningite. La piccola si trova in condizioni critiche e i familiari sono in ansia, sperando in un miglioramento. La corsa in ospedale ha messo in agitazione il paesino di origine, dove tutti seguono con preoccupazione le sorti della bambina.

Hanno lasciato il loro paesino per andare di corsa all’ospedale in città e adesso i familiari sono in apprensione per le sorti della loro bambina, colpita da una forma rara di meningite. La piccola ha solo due anni e vive con la madre a Santa Sofia, un piccolo comune in provincia di Forlì-Cesena: adesso è ricoverata in condizioni critiche all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. La meningite tubercolare è provocata da un’infezione del batterio Mycobacterium tuberculosis e colpisce le membrane che avvolgono cervello e midollo spinale. Oltre a sintomi come mal di testa persistente, febbre, nausea e vomito, torcicollo, questa forma rara può portare a gravi complicanze come confusione o stato mentale alterato, sensibilità alla luce, convulsioni, perdita di conoscenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una bambina di due anni e mezzo si trova in ospedale in condizioni serie.

Una bambina di due anni di Santa Sofia nel Forlivese è stata portata all'ospedale Sant'Orsola di Bologna in condizioni molto gravi.

