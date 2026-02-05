Bambina di due anni ricoverata per meningite tubercolare | condizioni critiche

Una bambina di due anni di Santa Sofia nel Forlivese è stata portata all’ospedale Sant’Orsola di Bologna in condizioni molto gravi. La piccola ha contratto una meningite tubercolare, una forma rara e pericolosa di tubercolosi. I medici stanno cercando di stabilizzarla, ma la situazione resta critica.

Una bambina di due anni, residente a Santa Sofia nel Forlivese, è stata ricoverata in condizioni critiche all’ospedale Sant’Orsola di Bologna con un episodio di meningite tubercolare, una forma rara e molto aggressiva della tubercolosi. Il caso, che ha destato l’allarme delle autorità sanitarie locali, riguarda un’infanzia ancora fragile che si ritrova coinvolta in una malattia che colpisce il sistema nervoso centrale. La piccola, vittima di un’infezione causata dal batterio *Mycobacterium tuberculosis*, è stata ricoverata presso l’ospedale di Bologna, dove l’evoluzione clinica è considerata grave.🔗 Leggi su Ameve.eu

Una bambina di due anni e mezzo è arrivata in ospedale in condizioni molto gravi.

