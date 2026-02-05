Forlì2 dopo il mercato Un plotone per la salvezza

Dopo il mercato, il Forlì si presenta con una rosa molto vasta. Sono 29 i giocatori disponibili per mister Miramari, che ora punta tutto sulle ultime 14 partite di campionato per salvarsi in C. La squadra si prepara alla corsa finale, convinta di poter contare su una rosa ampia e competitiva.

Una rosa nutritissima, composta da 29 elementi. Queste le forze del Forlì a disposizione di mister Alessandro Miramari per affrontare le 14 rimanenti giornate della regular season a caccia della salvezza in C. Una categoria che, riconquistata anno scorso dopo otto stagioni in quarta serie, la società biancorossa non può perdere. Il gruppo è stato profondamente ridisegnato con l’arrivo di ben nove volti nuovi dopo che il tecnico, recentemente, aveva lamentato carenze sia numeriche che di esperienza in un organico bisognoso di un importante maquillage. Per adeguare la sua squadra al livello di una serie C che, dopo l’ottimo inizio del campionato, ne ha rivelato i limiti strutturali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì.2 dopo il mercato. Un plotone per la salvezza

Approfondimenti su Forlì Forlimpopoli

Forlì e Sambenedettese si affrontano in una sfida cruciale per la salvezza, con il match in programma domenica alle 12.

Il Forlì affronta oggi la Samb in una partita fondamentale per la zona salvezza, in programma al ‘Morgagni’.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Forlì Forlimpopoli

Argomenti discussi: Unieuro Forlì, cuore e carattere: Cento battuta allo scadere in un’Arena infuocata; Tripla provvidenziale di Pepe a 2 secondi dalla fine: l'Unieuro batte al fotofinish Cento, una vittoria col cuore; Bimbi malati a scuola, dopo il ‘caso Pellegrini’: Il contagio avviene prima. L’errore è non farli guarire; Gubbio, con il Forlì è tutto facile. Vittoria in casa dopo quattro mesi.

Forlì. 2 dopo il mercato. Un plotone per la salvezzaUna rosa nutritissima, composta da 29 elementi. Queste le forze del Forlì a disposizione di mister Alessandro Miramari per affrontare le 14 rimanenti giornate della regular season a caccia della ... msn.com

A2 - Forlì cade all'Allianz Cloud dell'Urania dopo un buon primo tempoAll'Allianz Cloud Forlì parte con il piede giusto e riesce a rientrare in partita in due occasioni, ma negli ultimi 2’38’’ del terzo quarto subisce il parziale ... pianetabasket.com

Cronaca. Bancarotta e furti tra Rimini e Forlì: 57enne rintracciato e arrestato dopo anni di reati facebook

Una scossa di terremoto di magnitudo tra 4 e 4.5 si è verificata intorno alle 9.30 in provincia di Forlì-Cesena. A seguire un'altra scossa di magnitudo tra 3.7 e 4.2 dopo pochi minuti nel Ravennate. Sono le stime ancora provvisorie dell'Ingv. In alcune zone di For x.com