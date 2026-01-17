Forlì con la Samb è scontro salvezza E dal mercato ecco un nuovo innesto di spessore

Forlì e Sambenedettese si affrontano in una sfida cruciale per la salvezza, con il match in programma domenica alle 12.30 allo stadio Tullo Morgagni, trasmesso in diretta su Sky. Nel frattempo, il mercato ha portato un nuovo rinforzo di valore alla squadra, evidenziando l’importanza di questa partita per il proseguimento della stagione.

Sarà un lunch time da non fallire quello che attende il Forlì Calcio domenica alle 12.30 allo stadio Tullo Morgagni (diretta Sky). I biancorossi ospiteranno una Sambenedettese in crisi di risultati, a caccia di punti per allontanarsi dalla zona playout. Dall’altra parte, i ragazzi di mister Miramari, reduci da due ottime prestazioni contro Arezzo e Ravenna che hanno però fruttato soltanto un punto, vogliono tornare al successo davanti al proprio pubblico. “La classifica dice che sarà uno scontro diretto - taglia corto il tecnico dei galletti -. Mi aspetto una Sambenedettese molto simile al Rimini, dato che l’allenatore è lo stesso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

