Il marchio Italia vale oltre 2 mila mld e il cibo è il suo biglietto da visita Formare ambasciatori per l’olio EVO
Il marchio Italia ha un valore stimato di 2.077 miliardi di euro, con il settore agroalimentare al primo posto a livello mondiale per riconoscibilità. Tra i prodotti simbolo, l’ Olio Extravergine di Oliva si conferma volano del Made in Italy, ma per rafforzarne l’impatto è necessario trasformarlo in cultura, formando i giovani che saranno i futuri ambasciatori di questa eccellenza. È quanto emerso dalle ricerche di Censis e NielsenIQ, presentate oggi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) alla presenza del ministro Adolfo Urso, in occasione dell’annuncio della seconda annualità del Progetto EVO Masterclass, iniziativa di Oleificio Zucchi in collaborazione con RE. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
