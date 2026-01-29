Food | Roca Findus ‘nostro minestrone presente nelle case di oltre 4mln di italiani’

Nei supermercati italiani è ancora presente il minestrone di Roca, il prodotto di Findus che raggiunge oltre 4 milioni di famiglie. L’azienda conferma che i suoi vegetali costituiscono circa la metà delle vendite in Italia, contribuendo a circa il 30-35% del fatturato. Nonostante le voci di un possibile richiamo o di cambiamenti, il prodotto resta nelle case di molti italiani.

“I nostri prodotti vegetali rappresentano poco più della metà dei nostri volumi venduti in Italia e il 30-35% del fatturato circa. Il minestrone, da solo, è uno dei prodotti più importanti, entra nelle case di oltre 4 milioni di famiglie italiane e rappresenta il 34,9% di quota di mercato dei minestroni a valore in Italia. L'anno scorso, nel nostro stabilimento di Cisterna di Latina, sono state prodotte 16 milioni di confezioni e 13mila tonnellate di minestrone”. Sono le parole di Renato Roca, Country Manager Italia di Findus, in occasione della conferenza stampa, organizzata dall’azienda a Milano, per celebrare il 60esimo anniversario del Minestrone Findus. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il minestrone Findus compie 60 anni e, in Italia, rappresenta molto più di un semplice prodotto.

