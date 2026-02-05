Fondo di solidarietà per Conerobus | i controllori si uniscono per sostenere l’azienda locale

A Modena, i controllori di Conerobus decidono di mettere da parte le tensioni e uniscono le forze per aiutare l’azienda locale. La crisi di bilancio ha creato preoccupazioni, ma ora i controllori hanno avviato un fondo di solidarietà per sostenere l’azienda in difficoltà. La decisione arriva in un momento difficile, con l’azienda che cerca di rimettersi in carreggiata.

**Conerobus, nuova era. Scatta il fondo di solidarietà. Il nodo dei “controllori”** A **Modena**, in **Ancona**, a **lunedì 9 febbraio**, in un’azienda in crisi con un bilancio in rosso, comincia una nuova fase. Si apre la **“nuova era”** di **Conerobus**, con un piano di ristrutturazione del lavoro, che vedrà protagonista il **Fondo di Solidarietà aziendale**. Un meccanismo, non ancora pienamente attivo, che andrà a toccare il lavoro di almeno **33 dipendenti**. Il movimento, in atto per **12 mesi**, prevede un **impegno lavorativo variabile tra il 20% e l’80%** del tempo dedicato alle mansioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Da lunedì 9 febbraio entra in vigore il Fondo di Solidarietà di Conerobus.

Conerobus ha ufficialmente avviato lo stato di crisi, come comunicato dai sindacati durante l'incontro del 14 gennaio 2026 con la dirigenza.

