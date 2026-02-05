Conerobus nuova era Scatta il fondo di solidarietà Il nodo dei controllori
Da lunedì 9 febbraio entra in vigore il Fondo di Solidarietà di Conerobus. L’azienda cerca di ridurre i costi e alleggerire la situazione dei suoi dipendenti, che ora attendono le prime mosse concrete. La questione dei controllori resta sullo sfondo, mentre si aspetta di vedere come si svilupperanno le nuove misure.
L’attesa svolta nei rapporti tra Conerobus e i suo lavoratori sta per scattare. Per ora resta tutto sulla carta, ma da lunedì 9 febbraio entrerà in vigore il Fondo di Solidarietà aziendale, con l’obiettivo di ridurre i costi equivalenti ad almeno 33 dipendenti. Il Fondo avrà una durata di 12 mesi e prevederà un impegno lavorativo variabile tra il 20% e l’80%, a seconda delle mansioni dei dipendenti coinvolti. È questa una delle novità più importanti emersa durante l’incontro tra le parti – azienda e rsu - l’altro ieri e da cui è scaturito un primo chiarimento sulle modalità d’uso. Stando a quanto detto dai vertici aziendali e riportato in un volantino interno alla Conerobus diffuso ieri tra i lavoratori, l’applicazione del Fondo non sarà uniforme e riguarderà i lavoratori in base alle mansioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
