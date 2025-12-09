Fondi PINQuA il j' accuse di Milia e Maiolino sui quattro milioni sfumati
Il Comune di Reggio Calabria si ritrova oggi a dover restituire oltre 4 milioni in seguito a due decreti del ministero delle infrastrutture e dei trasporti che dispongono la revoca parziale dei finanziamenti Pnrr concessi attraverso il programma PINQua.Le motivazioni riguardano irregolarità. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Fondi Pinqua, il Comune aumenta i requisiti per l'acquisto di alloggi
Fondi PinQuA, il Comune incontra gli agenti immobiliari: presentate le nuove tempistiche per l’acquisto degli alloggi
La notizia è gravissima: il Comune di Reggio Calabria perde oltre 4 milioni di euro dei fondi #PINQuA. Risorse fondamentali, destinate ai quartieri più fragili della città, evaporate per colpa dei ritardi e dell’incapacità amministrativa. Il #MIT scrive nero su bianco - facebook.com Vai su Facebook
