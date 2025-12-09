Fondi PINQuA il j' accuse di Milia e Maiolino sui quattro milioni sfumati

Reggiotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Reggio Calabria si ritrova oggi a dover restituire oltre 4 milioni in seguito a due decreti del ministero delle infrastrutture e dei trasporti che dispongono la revoca parziale dei finanziamenti Pnrr concessi attraverso il programma PINQua.Le motivazioni riguardano irregolarità. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

