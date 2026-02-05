Fondazione di Modena | un milione rubato con 800 bonifici sequestrati

La Fondazione di Modena ha subito un furto milionario. Matteo Tiezzi, il presidente, ha annunciato che sono stati sequestrati 800 bonifici e che circa un milione di euro sono stati sottratti indebitamente. L’indagine interna ha scoperto questa grave appropriazione indebita, che ha scosso l’ente e ora è al vaglio delle forze dell’ordine.

Il presidente della Fondazione di Modena, Matteo Tiezzi, ha reso noto i risultati dell'indagine interna condotta a seguito di una grave appropriazione indebita. Un dipendente è stato identificato come l'infedele responsabile del furto di oltre un milione di euro, emerso attraverso una verifica su oltre diecimila operazioni bancarie. Le cifre parlano chiaro: 807 bonifici in uscita, con un andamento crescente negli ultimi due anni, e l'ultima operazione registrata il 13 ottobre 2025, il giorno prima della sospensione del lavoratore. Confermato il furto, si tratta di un disonesto che ha rubato denaro destinato a finanziare progetti culturali, e che ora sembra non aver lasciato traccia netta.

