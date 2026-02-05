Ammanco alla Fondazione di Modena | Rubato 1 milione con 800 bonifici

Questa mattina a Modena si parla di un grosso ammanco alla Fondazione. Un dipendente infedele ha rubato circa un milione di euro, distribuito in 800 bonifici. La direzione si dice certa che arriveranno a recuperare i soldi, anche se non sa ancora come siano stati spesi. La scoperta ha scosso l’ente e ora si cerca di capire come riparare il danno.

Modena, 5 febbraio 2026 – “E’ stato un disonesto a rubare, un dipendente infedele. Non ho modo di sapere cosa abbia fatto dei soldi ma sono ottimista sul recupero delle somme. Dalla verifica di oltre 10mila operazioni, emerge l’ammontare dei fondi oggetto di distrazione che sono pari a 1.162.810 euro ». Scomparso un milione, indagato dipendente infedele. Matteo Tiezzi, presidente Fondazione di Modena ha illustrato i risultati dell’indagine interna sulla grave appropriazione indebita per la quale risulta indagato un dipendente infedele. L’uomo, a fronte di un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza era accusato di essersi intascato oltre un milione di euro e ora – dati alla mano – il presidente ha fatto luce sull’ammanco reale ma anche sulle modalità attraverso le quali l’indagato è riuscito via via ad intascare il denaro: centinaia di prelievi durati cinque lunghi anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’ammanco nei fondi della Fondazione Modena rappresenta un episodio preoccupante, sollevando interrogativi sulla gestione e sulla vigilanza delle risorse pubbliche.

