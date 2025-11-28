Katy Perry ha vinto una battaglia legale con un veterano di guerra e riceverà 1 milione e 800 mila dollari | i fatti

Metropolitanmagazine.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Katy Perry riceverà 1,8 milioni di dollari da un veterano di guerra disabile, a seguito di una lunga controversia legale. La disputa in corso nasce dal tentativo della popstar e del suo ex compagno Orlando Bloom di acquistare una villa a Montecito, in California, nel 2020 per 15 milioni di dollari dal veterano dell’esercito Carl Westcott Secondo il Daily Mail, Westcott si era trasferito nella casa due mesi prima che la coppia acquistasse la tenuta. Ha poi tentato di fare marcia indietro sull’accordo, sostenendo di essere incapace e sotto l’effetto di oppioidi e antidolorifici quando ha firmato i documenti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

katy perry ha vinto una battaglia legale con un veterano di guerra e ricever224 1 milione e 800 mila dollari i fatti

© Metropolitanmagazine.it - Katy Perry ha vinto una battaglia legale con un veterano di guerra e riceverà 1 milione e 800 mila dollari: i fatti

Leggi anche questi approfondimenti

Grammy Awards, i cantanti che non lo hanno mai vinto: dai Queen a Katy Perry e Nicki Minaj - Sembrerebbe impossibile ma tante sono le star della musica che non hanno mai ricevuto il riconoscimento. Da corriere.it

Katy Perry: il mio pop tra Madonna e i Queen - testarda del pop, stimata da Madonna e recente protagonista di un bacio saffico con l’attrice Whoopi Goldberg in un programma ... Lo riporta ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Katy Perry Ha Vinto