Katy Perry riceverà 1,8 milioni di dollari da un veterano di guerra disabile, a seguito di una lunga controversia legale. La disputa in corso nasce dal tentativo della popstar e del suo ex compagno Orlando Bloom di acquistare una villa a Montecito, in California, nel 2020 per 15 milioni di dollari dal veterano dell’esercito Carl Westcott Secondo il Daily Mail, Westcott si era trasferito nella casa due mesi prima che la coppia acquistasse la tenuta. Ha poi tentato di fare marcia indietro sull’accordo, sostenendo di essere incapace e sotto l’effetto di oppioidi e antidolorifici quando ha firmato i documenti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Katy Perry ha vinto una battaglia legale con un veterano di guerra e riceverà 1 milione e 800 mila dollari: i fatti