arrestato corriere della droga nascosti in tasca ovuli di cocaina

La Spezia, 27 novembre 2025 – Il “corriere“ faceva la spola tra Firenze e Spezia per distribuire droga probabilmente a altri spacciatori della zona. L’altro pomeriggio il ventunenne di origine senegalese domiciliato a Firenze è finito nella trappola tesa dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia della Spezia insospettiti dalle mosse del giovane. I militari hanno fermato Omar Diop nelle vicinanze di piazza Concordia e trovato in possesso di 38 involucri di sostanza, risultata poi essere cocaina, per un peso complessivo di 14 grammi. Il giovane alla vista dei militari ha tentato di disfarsi della sostanza stupefacente addirittura ingoiandola ma i militari sono stati rapidi a evitarlo per evitare conseguenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

