Il fisco scova 200mila evasori totali
Il fisco ha individuato 200mila contribuenti che non hanno dichiarato nulla. La notizia è stata data dal direttore Vincenzo Carbone durante l’evento Telefisco 2026. Si tratta di persone che non hanno versato tasse o presentato dichiarazioni, e l’Agenzia sta intensificando i controlli per recuperare i mancati incassi.
. La comunicazione è arrivata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, nel corso del suo intervento a Telefisco 2026. Nel 2025 sono stati trovati 200mila evasori, tra persone fisiche e imprese: alcuni non hanno presentato la dichiarazione, altri erano totalmente sconosciuti alle Entrate. Secondo Carbone il 57% di questi soggetti – quindi 116mila persone – non aveva proprio presentato la dichiarazione pur essendo tenuti a farlo perché avevano redditi da dichiarare; il restante 43% ( 86mila soggetti ) erano del tutto sconosciuti al fisco, nel senso che svolgevano la loro attività completamente in nero. 🔗 Leggi su Lapresse.it
