Firefox ottiene un pulsante per bloccare l’intelligenza artificiale

Firefox introduce un nuovo pulsante per bloccare l'intelligenza artificiale. Nell’ultimo aggiornamento, il browser integra funzioni basate sull’AI che migliorano la gestione delle schede, le traduzioni e l’interazione con i contenuti. Gli utenti possono ora bloccare facilmente le funzionalità AI che desiderano evitare, rendendo l’esperienza di navigazione più personalizzata e sicura.

l’aggiornamento di firefox integra funzionalità basate sull’intelligenza artificiale volte a potenziare la gestione delle schede, la traduzione e l’interazione con i contenuti. nonostante i potenziali vantaggi, una parte degli utenti ha espresso preferenze per un maggiore controllo sull’IA. per rispondere a queste esigenze, mozilla introduce nuove impostazioni che permettono di bloccare le funzionalità ia quando non necessarie, offrendo al contempo opzioni selezionate per chi desidera utilizzare le capacità IA. blocca i miglioramenti ia in firefox: controllo e gestione delle funzionalità ia. a partire da firefox 148, con la fase di rollout prevista per il 24 febbraio, verrà introdotta una nuova sezione di controlli IA nelle impostazioni del browser per desktop. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Approfondimenti su Firefox Intelligenza Artificiale

Mozilla introduce i Controlli AI su Firefox, lasciando agli utenti la scelta di bloccare o meno l’intelligenza artificiale.

Mozilla Firefox introduce una novità nel campo dell’intelligenza artificiale.

Ultime notizie su Firefox Intelligenza Artificiale

Argomenti discussi: Controlli AI su Firefox | Mozilla ti lascia scegliere se bloccare l’intelligenza artificiale.

