Controlli AI su Firefox | Mozilla ti lascia scegliere se bloccare l’intelligenza artificiale

Mozilla introduce i Controlli AI su Firefox, lasciando agli utenti la scelta di bloccare o meno l’intelligenza artificiale. La novità si inserisce nel solco della filosofia “user-first” che da sempre guida il browser, offrendo maggiore controllo sulla privacy e sull’uso dei dati. Gli utenti possono ora decidere se attivare o disattivare le funzioni di intelligenza artificiale, un passo che molti accolgono con interesse e qualche perplessità.

I Controlli AI su Firefox rappresentano la nuova frontiera della filosofia “user-first” che da sempre contraddistingue Mozilla. In un’epoca digitale, quella del 2026, in cui ogni singolo software, dal blocco note al sistema operativo, cerca di infilarci a forza algoritmi generativi e assistenti virtuali, il browser del panda rosso sceglie una strada coraggiosa e controcorrente: la libertà di scelta. L’intelligenza artificiale sta indubbiamente cambiando il web, trasformando il modo in cui cerchiamo informazioni, riassumiamo testi e interagiamo con i contenuti ( e i siti Web come Pantareinews ne stanno pagando le conseguenze ). 🔗 Leggi su Pantareinews.com

La discussione sull’uso dell’intelligenza artificiale si fa sempre più accesa.

Mozilla ha deciso di disattivare l’intelligenza artificiale nel suo browser Firefox, evidenziando un approccio diverso rispetto alle tendenze attuali.

