Firefox arriva una novità per l' intelligenza artificiale | ecco quale e come funziona

Mozilla Firefox introduce una novità nel campo dell’intelligenza artificiale. La novità mira a rispondere alle richieste di alcuni utenti, che desiderano un’esperienza più semplice e controllata. La nuova funzione permette agli utenti di interagire con l’AI direttamente dal browser, senza dover ricorrere a strumenti esterni o complicate impostazioni. La scelta di Firefox si inserisce in un momento in cui l’AI sta diventando sempre più presente nelle applicazioni quotidiane, ma anche in un tentativo di offrire maggiore trasparenza e sicurezza. La novità sarà disponibile nelle prossime settimane,

In un mondo ormai dominato dall'intelligenza artificiale, nel senso che si trova a portata di mano praticamente ovunque, dagli smartphone con funzioni integrate ai motori di ricerca più comuni e utilizzati come Google, Mozilla Firefox decide di andare in controtendenza per venire incontro alle richieste di alcuni suoi utenti. Cosa accadrà a breve. La data da segnare sul calendario è quella di martedì 24 febbraio: con l'aggiornamento della nuova versione, infatti, si potrà disattivare la funzione legata all'intelligenza artificiale con un'apposita sezione chiamata "AI Controls" e la presenza di un "kill switch".

