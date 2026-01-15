Fiorentina Brescianini si presenta | Palladino mi ha consigliato di venire qui ecco in che ruolo preferisco giocare

Marco Brescianini si presenta alla Fiorentina durante la conferenza stampa di presentazione. Il centrocampista, proveniente dall’Atalanta, ha condiviso le motivazioni del suo trasferimento e il ruolo preferito in campo, sottolineando anche il consiglio ricevuto da Palladino. L’arrivo di Brescianini rappresenta un nuovo passo per i Viola, che continuano a rafforzare il reparto di centrocampo con un giocatore giovane e dinamico.

Fiorentina, la conferenza stampa di presentazione di Marco Brescianini: il centrocampista italiano è arrivato ai Viola dall’Atalanta Il nuovo centrocampista della Fiorentina, Marco Brescianini, ha detto la sua nel corso della conferenza stampa di presentazione ai suoi nuovi tifosi. LA SCELTA DELLA FIORENTINA – «Ho scelto Firenze perché la storia della Fiorentina parla chiaro. Mi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

