Juventus l’ex Paratici è viola | missione salvezza per la Fiorentina

Dopo l’esperienza alla Juventus, Fabio Paratici assume un ruolo chiave nella Fiorentina, impegnata a risalire la classifica. La squadra toscana, attualmente in difficoltà, si affida alle strategie e all’esperienza del nuovo dirigente per migliorare le proprie performance e puntare alla salvezza. Un momento di transizione che potrebbe segnare una svolta significativa per il club, con l’obiettivo di rafforzarsi e ritrovare stabilità nel campionato.

