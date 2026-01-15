Juventus l’ex Paratici è viola | missione salvezza per la Fiorentina

Dopo l’esperienza alla Juventus, Fabio Paratici assume un ruolo chiave nella Fiorentina, impegnata a risalire la classifica. La squadra toscana, attualmente in difficoltà, si affida alle strategie e all’esperienza del nuovo dirigente per migliorare le proprie performance e puntare alla salvezza. Un momento di transizione che potrebbe segnare una svolta significativa per il club, con l’obiettivo di rafforzarsi e ritrovare stabilità nel campionato.

Paratici nuovo salvatore di Firenze? Una Fiorentina a tinte sempre più bianconere sta cercando di uscire dalle paludi della zona retrocessione. L’uomo a cui è stata affidata la missione della salvezza per la Fiorentina è una vecchia conoscenza juventina: Fabio Paratici. La stagione da incubo dei viola La Fiorentina vive L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Paratici Fiorentina ora è ufficiale L’ex Juventus diventerà il ds della Viola dal 4 febbraio Il comunicato.

