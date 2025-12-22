Fabio Paratici ha detto sì alla Fiorentina | sarà il nuovo ds dei viola

🔊 Ascolta la notizia

Il club gigliato ha rotto gli indugi e punta decisa sull’ex manager di Juventus e Tottenham per raddrizzare una stagione storta ed evitare una clamorosa retrocessione in Serie B. Fabio Paratici ha detto infattisì alla Fiorentina e nelle prossime è attesa in Italia per la firma sul contratto e pianificare le prime mosse di mercato. FABIO PARATICI HA DETTO SIì ALLA FIORENTINA: LA MOSSA DEL PRESIDENTE COMMISSO Sarà una sfida difficile ma non impossibile per per l’esperto dirigente piacentino, fiducioso di rifondare e salvare il progetto viola. La trattativa è alle battute finali e la fumata bianca è attesa a stretto giro. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Fabio Paratici ha detto sì alla Fiorentina: sarà il nuovo ds dei viola

fabio paratici ha dettoCorriere Fiorentino: “Paratici ha detto sì a Commisso, mancano i dettagli. E c’è chi dice sia a Firenze” - L'articolo Corriere Fiorentino: “Paratici ha detto sì a Commisso, mancano i dettagli. msn.com

fabio paratici ha dettoParatici ha detto sì a Commisso: sarà il manager della rivoluzione della Fiorentina - Fabio Paratici e la Fiorentina insomma si son detti sì e adesso si tratta soltanto di definire i dettagli. corrierefiorentino.corriere.it

fabio paratici ha dettoMatri su Paratici: "L'arrivo alla Fiorentina è un bel segnale per il club" - Ospite di DAZN, anche Alessandro Matri ha detto la sua sulla possibilità che Fabio Paratici diventi nuovo dirigente della Fiorentina: “L’ho avuto alla Juve e credo sia ... firenzeviola.it

