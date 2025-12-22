Fabio Paratici ha detto sì alla Fiorentina | sarà il nuovo ds dei viola

Il club gigliato ha rotto gli indugi e punta decisa sull’ex manager di Juventus e Tottenham per raddrizzare una stagione storta ed evitare una clamorosa retrocessione in Serie B. Fabio Paratici ha detto infattisì alla Fiorentina e nelle prossime è attesa in Italia per la firma sul contratto e pianificare le prime mosse di mercato. FABIO PARATICI HA DETTO SIì ALLA FIORENTINA: LA MOSSA DEL PRESIDENTE COMMISSO Sarà una sfida difficile ma non impossibile per per l’esperto dirigente piacentino, fiducioso di rifondare e salvare il progetto viola. La trattativa è alle battute finali e la fumata bianca è attesa a stretto giro. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Fabio Paratici ha detto sì alla Fiorentina: sarà il nuovo ds dei viola Leggi anche: Paratici Fiorentina, il dirigente ha aperto alla possibilità di accettare la proposta della Viola. Cosa manca per la fumata bianca Leggi anche: Paratici-Fiorentina, fumata bianca sempre più vicina per il nuovo direttore sportivo della squadra viola La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Paratici ha detto sì a Commisso: sarà il manager della rivoluzione della Fiorentina; Fabio Paratici a un passo dal ritorno in Italia: vicino l’accordo per tentare di salvare la Fiorentina; Fiorentina, contatti positivi con Paratici; Fabio Paratici può andare alla Fiorentina: offerto un contratto di 5 anni all'ex dirigente della Juventus. Corriere Fiorentino: “Paratici ha detto sì a Commisso, mancano i dettagli. E c’è chi dice sia a Firenze” - L'articolo Corriere Fiorentino: “Paratici ha detto sì a Commisso, mancano i dettagli. msn.com

Paratici ha detto sì a Commisso: sarà il manager della rivoluzione della Fiorentina - Fabio Paratici e la Fiorentina insomma si son detti sì e adesso si tratta soltanto di definire i dettagli. corrierefiorentino.corriere.it

Matri su Paratici: "L'arrivo alla Fiorentina è un bel segnale per il club" - Ospite di DAZN, anche Alessandro Matri ha detto la sua sulla possibilità che Fabio Paratici diventi nuovo dirigente della Fiorentina: “L’ho avuto alla Juve e credo sia ... firenzeviola.it

Fabio Paratici verso il sì definitivo alla Fiorentina. Nei prossimi giorni il dirigente italiano avrà un faccia a faccia con il Tottenham per discutere del possibile addio. x.com

É pronto a ricomporsi a Firenze un tandem professionale già messo in piedi nella prima parentesi di Fabio Paratici da direttore sportivo del Tottenham, quello con l’osservatore Leonardo Gabbanini, che dalla sua ha anche l’essere fiorentino di passaporto e - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.