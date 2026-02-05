Fiorentina Kouamé in uscita | offerta dell’Aris Salonicco

Christian Kouamé potrebbe lasciare la Fiorentina nelle prossime ore. Dopo il fallimento del suo passaggio all’Hellas Verona per un problema documentale, ora il suo nome compare tra i possibili acquisti dell’Aris Salonicco. La trattativa con il club greco si sta intensificando, mentre il giocatore si prepara a una nuova avventura all’estero.

Christian Kouamé potrebbe lasciare la Fiorentina nelle prossime ore. Dopo il clamoroso stallo nel finale del mercato italiano, che ha impedito il suo passaggio all’Hellas Verona per un vizio di forma nella documentazione, l’attaccante ivoriano è diventato l’obiettivo concreto dell’ Aris Salonicco. Secondo quanto raccolto dalle ultime indiscrezioni di mercato, il club greco avrebbe presentato ai viola una proposta per l’acquisto a titolo definitivo della punta. L’operazione è legata a tempi strettissimi: la finestra di trasferimento in Grecia chiuderà ufficialmente domani sera, venerdì 6 febbraio, lasciando alla dirigenza toscana e all’entourage del giocatore poco meno di 36 ore per definire i dettagli del contratto. 🔗 Leggi su Como1907news.com

