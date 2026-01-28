Calciomercato Torino | offerta per Kapuadi la Fiorentina risponde così per Ranieri E in uscita novità per Ngonge

Il Torino ha presentato un’offerta per Kapuadi del Legia Varsavia, ma la trattativa non sembra semplice. La Fiorentina, invece, ha detto di no alla richiesta per Ranieri e non vuole cedere il suo giocatore. Intanto, nelle ultime ore, si fanno strada alcune novità anche per Ngonge, con movimenti che coinvolgono Italia, Polonia e Spagna. La finestra di mercato resta caldissima e tutto può cambiare da un momento all’altro.

